Banda gaúcha Presence Led Zeppelin se apresenta em Porto Alegre

Formada pelos músicos Matheus Raaber (vocais), Leonardo Griebler (guitarras), Rafael Ribeiro (baixo e teclados) e Maurício Mendes (bateria), a banda gaúcha Presence Led Zeppelin se apresenta no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) neste sábado (12), às 21h. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma uhuu.com a partir de R$60,00.Presence Led Zeppelin tem 10 anos de trajetória, passando por importantes palcos de casas de espetáculos e teatros dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás. O objetivo do show da Presence é levar a plateia direto ao show do Led Zeppelin. Todo visual de figurino da época, os instrumentos musicais idênticos, incluindo a famosa guitarra de dois braços do solo de Stairway to Heaven, a bateria de acrílico cor âmbar de Moby Dick e a performance visceral dos improvisos de Dazed And Confused. Com duração de 2h, Presence Led Zeppelin passeia nos hits marcantes da carreira do Led Zeppelin, com elementos importantes que marcaram os shows de rock dos anos 70.Led Zeppelin é uma banda inglesa surgida no final dos anos 60 e consolidada como a maior banda de rock and roll na década de 70. Influenciada pelo blues, folk e rock and roll, ela criou as bases do hard e heavy metal para as décadas seguintes. Formada pelo guitarrista Jimmy Page, tinha nos vocais Robert Plant, o músico John Paul Jones no baixo, teclados e mandolin e o hammer of gods, John Bonham, na bateria.