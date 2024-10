Isa Buzzi estreia em Porto Alegre neste final de semana

Ganhadora do Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil, Isa Buzzi vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. A cantora subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no domingo (13) às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$70,00 a R$140,00. Com um repertório que compila diversos singles, Isa não vai deixar de fora da Primeira Turnê os seus sucessos, como Direitos Autorais, Vilã, Sereia e Nossa História. Carente, que saiu há poucas semanas, é sua faixa mais recente.Nascida em Santa Catarina e envolvida com a música desde pequena, Isa fez aulas de canto, violão e piano antes de criar o seu próprio canal no Youtube, ainda na adolescência. Depois de se tornar conhecida na Internet pelos seus covers, ela iniciou a sua trajetória também como compositora, com Tudo Passa. A canção foi lançada em 2019. A cantora assinou em 2022 com o selo/escritório artístico Angorá Music, que já atuou em projetos com Manu Gavassi e com a banda FLY.