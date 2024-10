Músico uruguaio Pablo Vares apresenta o show Inexorable no Ecarta Musical de sábado

O músico uruguaio Pablo Vares apresenta o show instrumental Inexorable no Ecarta Musical (av. João Pessoa, 943) deste sábado (12), às 18h, com entrada franca. No mesmo dia, às 14h, o músico dará uma oficina integrando a programação do 2º Festival de Percussão Ecarta Musical. Pela manhã a oficina será de ritmos e danças persas com Cândido de Castro e Daisy Reis. As inscrições para as oficinas em todos os sábados de outubro estão abertas no site www.ecarta.org.br/projetos/ecarta-musical/. Cada oficina tem o valor de R$80,00, com descontos para mais de uma atividade. A casa sugere a doação de arroz parboilizado para a cozinha solidária Ecarta.Violonista flamenco com mais de dez anos de experiência dentro e fora do âmbito tradicional, Pablo se caracteriza pela constante pesquisa e transformação, combinando tradição e inovação numa apresentação intensa e hipnótica. O artista combina a arte centenária do violão flamenco do sul da Espanha com o handpan, um dos instrumentos mais recentes da humanidade num repertório autoral e de releituras de grandes clássicos. Representou o Brasil na Alemanha, em setembro, no encontro mundial de handpan. Músico, compositor, produtor e diretor musical, naturalizado brasileiro desde 2012, suas criações tocam nas ruas e na televisão.