Crianças invadem CHC Santa Casa no Dia das Crianças

O projeto Invasão das Crianças chega em sua 6ª edição, celebrando o potencial artístico das crianças e chamando os adultos para brincar com seus pimpolhos. A ideia é das mais nobres: proporcionar uma experiência lúdica entre pais e filhos, que estimule a imaginação e a criatividade, e promova a interação, deixando vir à tona os talentos artísticos de cada criança. Neste sábado (12), Dia das Crianças, não será diferente. Das 14h às 17h30min, o CHC Santa Casa (av. Independência, 75) receberá diversas brincadeiras e atividades. A entrada é franca.



Massinha de modelar, investigação no arquivo, oficinas de pintura, cerâmica e música constam na programação, em um cenário acolhedor e colorido. Em todos os espaços haverá brincadeiras para crianças, além de visitas guiadas ao Museu Joaquim Francisco do Livramento, que conta a história da Santa Casa.



Confira a programação:



Museu Joaquim Francisco do Livramento

Das 14h às 17h30min

Classificação etária: livre

Um passeio pelo museu, que conta muitas histórias da cidade e da Santa Casa. Um passeio por mais de 200 anos.



Modelagem com Massinha

Das 14h às 17h30min no Átrio

Classificação etária: livre

Oficina de massinha de modelar para inventar e reproduzir objetos do nosso museu. E o que mais a criatividade das crianças mandar. Atividade com acompanhamento de monitores.



Um dia de investigação no Arquivo

Das 14h às 17h30min na Sala de Pesquisa/Arquivo CHC

Classificação etária: 5 a 10 anos

Com brincadeiras de desvendar histórias, restaurar fotografias e conhecer como se guardavam as fotos antes da criação das redes sociais. As mediadoras são Gabrielli Lucas e Giovanna Adam Ferreira.



Oficina de Pintura

Das 14h30min às 17h no Foyer

Classificação etária: a partir dos 4 anos

As crianças terão a oportunidade de se envolver em uma experiência artística ao participarem da atividade de Pintura Livre com Leandro Cholant e Jordana, usando tintas, pincéis e papel. Após concluírem seus desenhos, elas podem escolher entre levar suas obras para casa ou exibi-las na nossa pequena galeria, que estará localizada no mesmo espaço da oficina.



Brincar e Brilhar Nas Alturas

Das 14h30min às 17h no Átrio

Classificação etária: de 5 a 12 anos

A proposta dessa oficina de Gladis Amorim é trabalhar e estimular a coordenação motora e o equilíbrio corporal das crianças exercitando a caminhada em perna de pau de maneira lúdica e educativa.



Maquiagem Artística

Das 14h às 17h30min no Foyer

Classificação etária: a partir dos 4 anos

As crianças terão a incrível oportunidade de se transformarem por um dia, ao serem maquiadas por Tati Brandt, com uma paleta de cores vibrantes e uma rica variedade de tons nos camarins do teatro.



Oficina de Bambolê

Das 14h30min às 17h na sala Múltiplos Usos II

Classificação etária: a partir dos 4 anos

A partir de uma perspectiva lúdica e artística, as crianças são convidadas a explorarem os universos do circo por meio de brincadeiras, experimentações e desafios com Bambolês. Nessa oficina, Maílson Fantinel abordará técnicas de malabarismo, acrobacia e dança, com o intuito de aguçar a criatividade, movimentando e sensibilizando o corpo.



Cerâmica Barro Encantado

Das 14h30min às 17h na sala Múltiplos 3

Classificação etária: a partir dos 5 anos

A oficina de Darqui Magalhães tem por objetivo incentivar a criatividade e a expressão individual artística de cada participante a partir de técnicas simples e divertidas do fazer cerâmico. As crianças aprenderão sobre a transformação do barro em cerâmica, criando um amuleto Muiraquitã e uma casinha de João de Barro. Na etapa final, irão decorar suas peças com geotinta, seguida por uma exposição para valorizar suas criações.



Um processo em Autorretrato Híbrido

Das 14h30min às 17h30min na sala Ação Educativa

Classificação etária: de 7 a 12 anos

Aqui crianças são convidadas por Bruno Marques a uma experimentação artística do que é construir o seu próprio retrato em formato híbrido, utilizando de diversos materiais artísticos para preencherem suas silhuetas com objetos, símbolos e movimentos que representam a sua verdadeira essência e seus interesses. É uma atividade que mistura desenho com fotografia e criatividade.



TAÃN: Uma Imersão na Música e Cultura da África Ocidental

Das 14h às 17h, no Teatro CHC

Classificação etária: a partir dos 6 anos

Com abordagem multidisciplinar, unindo a exploração da percussão, o canto e a expressão corporal, Loua Pacom propõe às crianças uma rica experiência, onde irão vivenciar a vibração e a energia da música africana de forma lúdica e envolvente, ampliando seus horizontes culturais e musicais.