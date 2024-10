Orquestra da Ulbra recebe Sofia Aguirre no Domingo Clássico

Sofia Aguirre começou a estudar violoncelo aos três anos de idade. Hoje, aos 10 anos, ela acumula prêmios internacionais, participa de concertos ao lado de orquestras e frequenta masterclasses com professores estrangeiros dos Estados Unidos e Argentina. No domingo (13), ela estará ao lado da Orquestra de Câmara da Ulbra, sob a regência de Tiago Flores, como solista em concerto que celebra o Dia das Crianças. O espetáculo, da série Domingo Clássico, será às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca.O programa inicia com Serenata para Cordas, do compositor sueco Dag Ivar Wirén, obra de bastante vitalidade rítmica. Em seguida, Sofia sobe ao palco para a execução de duas obras para orquestra de cordas e violoncelo: Elegie opus 24 - para Violoncelo solo e orquestra de cordas, do francês Gabriel Fauré e, depois, Scherzo - Op 12 Nº 2, do violoncelista francês Daniel Van Goens. Após um intervalo, a Orquestra apresenta Concerto para Orquestra de Cordas - Op. 17, do português Joly Braga Santos. O concerto encerra com Ciaccona, de J.S.Bach.