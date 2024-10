Inverno em Paris, retrato sensível sobre juventude e amadurecimento, estreia nesta quinta

Em Inverno em Paris, novo longa-metragem do diretor francês Christophe Honoré, um jovem de 17 anos enfrenta a perda inesperada de seu pai. Assim, ele parte para Paris, iniciando um processo de autodescoberta. Indicado a três categorias no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (2022), o drama estreia nesta quinta-feira (10) nos cinemas. A distribuição é da Pandora Filmes.Paul Kircher interpreta o jovem Lucas, que está no último ano de internato quando recebe uma notícia devastadora de sua mãe (Juliette Binoche): seu pai morreu em um acidente. Com o mundo desmoronando ao seu redor, Lucas busca apoio em seu meio-irmão, Quentin (Vincent Lacoste), que vem de Paris para o funeral. Quentin então lhe propõe passar uma semana em sua casa na capital francesa. Lucas aceita o convite e embarca em uma jornada de autoconhecimento, amor e esperança. O filme captura esse turbilhão emocional com sensibilidade, mostrando que, mesmo quando tudo parece desmoronar, as conexões humanas — e o amor — podem emergir nos momentos mais sombrios. SinopseLucas, de 17 anos, está no último ano de internato quando a morte súbita de seu pai destroi tudo o que ele tinha como garantido. Cheio de raiva e desespero, ele visita seu irmão mais velho em Paris para buscar consolo na nova cidade.