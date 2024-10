Hybrid Theory traz noite recheada de Linkin Park ao Bar Opinião

O Hybrid Theory, um dos tributos ao Linkin Park de maior repercussão mundo afora, vai fazer mais uma turnê pelo Brasil. O grupo português, que foi uma das atrações confirmadas do Rock in Rio Lisboa 2024, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no sábado (12), para executar hits do tamanho de Numb, In the End, Crawling, What I've Done e Papercut. Os ingressos já estão no 4º lote pelo Sympla, a partir de R$150,00. Na estrada desde 2019, a banda chama a atenção pelas suas apresentações ao vivo, que muito lembram o lendário sexteto liderado por Chester Bennington e Mike Shinoda. Com shows já realizados pela Austrália, China, Índia, Canadá e passagens pelos principais festivais lusitanos, o Hybrid Theory ainda vai tocar em Recife, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Florianópolis.A banda tributo foi criada em 2019 na região do Algarve, e é liderada pelo vocalista Ivo Rosário, cujas semelhanças com Chester Bennington (1976-2017) não passam despercebidas pelo público nas redes sociais. Com a façanha de já ter se apresentado nos cinco continentes, o Hybrid Theory presta uma homenagem à altura do legado deixado pela banda norte-americana, que conquistou milhões de fãs nos anos 2000 e ditou os rumos que o rock tomaria no início do século.