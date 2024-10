Luccas Neto retorna a Porto Alegre com novo show

Luccas Neto, um dos maiores fenômenos do entretenimento infantojuvenil na Internet, vai retornar a Porto Alegre com o seu novo show. O youtuber subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), no domingo (13) às 14h com o espetáculo Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia. A apresentação, cuja estreia ocorreu no começo do ano no Rio de Janeiro, é dedicada para todas as famílias. Os ingressos já estão no 3º lote, a partir de R$90,00 no Sympla.



A trama se desenrola em um cenário assinado por Clívia Cohen e Victor Aragão. Falando sobre as profissões e sobre o futuro, Luccas e Gi vão explicar por que todos devem correr atrás dos seus sonhos. Os fãs da dupla ainda terão o prazer de ver outros personagens conhecidos, como o Super Foca, a Super Sereia e alguns novos vilões, que são os casos de Zota Lorota e Dentinho.



Com um elenco formado por mais de dez artistas, o show vai trazer músicas inéditas. A apresentação é dirigida por Diego Morais e Pedro Henrique Lopes, reconhecidos pelo espetáculo Disney Princesa e pelo projeto Grandes Músicos para Pequenos.

Luccas Neto é um dos maiores fenômenos do Youtube. Com mais de 47 milhões de inscritos no seu canal e 27 bilhões de views na plataforma, ele se tornou uma das referências mundiais do entretenimento infantojuvenil na Internet. A sua trajetória na web iniciou em 2017, com a criação do Lucas Toon. Com objetivo de educar e de entreter, os seus vídeos mesclam histórias, desafios e clássicos do universo infantil. Sucesso também fora do Brasil, Luccas fez a sua estreia nos cinemas no ano passado, com o filme Os Aventureiros – A Origem.