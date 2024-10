Circuito de Teatro de Rua Pelo Litoral Norte terá edição gigante em 2024

O Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte, festival que propõe uma circulação de grupos dos diversos segmentos das artes cênicas pelo Litoral Norte do RS fará uma estreia em grande estilo entre outubro e dezembro. Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, o festival foi criado pelo produtor cultural Pascal Berten, morador de Maquiné. A partir desta quinta-feira (10), o festival promoverá trinta apresentações de espetáculos de teatro de rua em onze cidades entre Torres e Mostardas, tornando-se um dos grandes eventos do Litoral Norte no segmento das artes cênicas.



Tribo de Atuadores Oi Nois Aqui Traveiz, Oigale e Grupo Cerco, de Porto Alegre; De Pernas pro Ar, de Canoas; Grupo Ueba, de Caxias do Sul; Grupo Ritornelo, de Passo Fundo; Cia Divina Comedia e Ekin, de Maquiné, são os convidados. Cada um passará pelas principais cidades do Litoral Norte, como Osório, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres e também cidades menores, como Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, entre outras, abrangendo todo o nosso litoral norte. Além disso, os grupos ministrarão uma oficina ao longo do projeto, totalizando sete oficinas de teatro em escolas públicas ou espaços culturais da região, com o intuito de fomentar as artes cênicas e instrumentalizar futuros profissionais. Toda a programacao terá cobertura audiovisual e o registro editado sera disponibilizado no canal do YouTube do festival, CircuitoTeatroDeRua.



As linguagens artisticas que os espetaculos trazem para cena abrangem a diversidade tipica do teatro de rua, com elementos de teatro, circo, danca, musica, teatro de bonecos e cultura popular. Em apresentações para todas as idades, o Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte preve ainda diferentes ações de inclusão social, facilitando o acesso à pessoas e grupos historicamente excluídos dos processos artísticos e da fruição de bens culturais. O festival também promoverá atividades em bairros de periferia urbana, terras indígenas e comunidades tradicionais do campo. Quatro apresentações contam com audiodescrição ao vivo para pessoas com deficiência visual. Outra medida de acessibilidade são as legendas descritivas para pessoas com deficiência auditiva, disponíveis no videodocumentário. Todas estas ações são organizadas pela coordenação pedagógica que integra a equipe de produção do Circuito.



Confira a programação:



Puli-pulá - Grupo Cerco de Porto Alegre

10 de outubro, às 14h, em Maquiné, na Praça Atílio Mansan

11 de outubro, às 14h, em Capão da Canoa, na Casa de Cultura

Duração: 45 min

Faixa etária recomendada: livre



Ubu Tropical - Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz de Porto Alegre

13 de outubro, às 15h, em Osório, na Lagoa do Marcelino

01 de dezembro, às 15h, em Imbé, no Lago do Braço Morto, apresentação com audiodescrição

Duração: 60 min

Faixa etária recomendada: a partir dos 12 anos



Circo Pra Toda Gente - Ekin de Maquiné

16 de outubro, às 14h30min, em Capão da Canoa, na Praça da Prefeitura

17 de outubro, às 14h, em Torres, na Praça XV de Novembro

19 de outubro, às 16h, em Tramandaí, no Parque da Coruja

20 de outubro, às 15h, em Mostardas, no Parcão (Parque Menotti Garibaldi)

Duração: 40 min

Faixa etária recomendada: livre



As aventuras do Fusca à vela - Grupo UEBA Produtos Notáveis de Caxias do Sul

23 de outubro, às 14h, em Torres, na Praça XV de Novembro

24 de outubro, às 14h, em Maquiné, na Praça da Igreja

26 de outubro, às 15h, em Cidreira, na Praça da Concha Acústica

27 de outubro, às 15h, em Osório, na Praça das Carretas

Duração: 50 min

Faixa etária recomendada: 10 anos



MIRA - De Pernas Pro Ar Grupo de Teatro de Canoas

30 de outubro, às 14h, em Tramandaí, no Centro Municipal de Eventos

31 de outubro, às 14h, em Maquiné, na comunidade Tekoa Ka'aguy Porã

02 de novembro, às 15h, em Osório, na Lagoa do Marcelino

03 de novembro, às 16h, em Capão da Canoa, na Praça do Raul

Duração: 45 min

Faixa etária recomendada: livre



Rosa-dos-Rumos - Grupo Ritornelo de Teatro de Passo Fundo

06 de novembro, às 14h, em Terra de Areia, na Praça José Ferrari

07 de novembro, às 10h, em Osório, na Escola Rural

09 de novembro, às 17h, em Capão da Canoa, na Praça do Farol

10 de novembro, às 17h, em Torres, na Praça XV de Novembro

Duração: 50 min

Faixa etária recomendada: a partir dos 10 anos



Bonecos de pau - Divina Comédia Teatro de Bonecos de Maquiné

13 de novembro, às 14h, em Palmares do Sul, na Praça da Igreja

14 de novembro, às 13h30, em Capão da Canoa, na Praça do Skate

16 de novembro, às 17h, em Torres, na Praça XV de Novembro

17 de novembro, às 16h, em Tramandaí, na Praça Contemporânea

Duração: 60 min

Faixa etária recomendada: livre



Deus e o Diabo na Terra de Miséria - Oigalê Cia de Teatro de Porto Alegre

20 de novembro, às 16h, em Osório, na Praça Albatroz/ espetáculo com audiodescrição

21 de novembro, às 14h, em Tramandaí, na Praça Central/ espetáculo com audiodescrição

23 de novembro, às 16h, em Arroio do Sal, na Praça do Mar

24 de novembro, às 16h, em Capão da Canoa, no Largo do Baronda / espetáculo com audiodescrição

Duração: 45 min

Faixa etária recomendada: a partir dos 10 anos



OFICINAS DE TEATRO:



Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

14 de outubro, às 18h, em Osório, no Centro Cultural José do Patrocínio



Ekin

18 de outubro, às 18h, em Capão da Canoa, na Casa de Cultura Erico Verissimo



Grupo UEBA - atividade exclusiva para alunos da escola

25 de outubro, às 14h, em Maquiné, na EEEB Langendonck



De Pernas Pro Ar

01 de novembro, às 17h, em Maquiné, na comunidade Tekoa Ka'aguy Porã



Grupo Ritornelo – atividade exclusiva para alunos da escola

07 de novembro, às 14h, em Osório, na Escola Rural



Cia Divina Comédia, atividade exclusiva para alunos da escola

14 de novembro, às 15h, em Capão da Canoa, na EMEF Cícero da Silva Brogni



Oigalê

22 de novembro, às 18h, em Maquiné, no Ponto de Cultura AMÓ





