André Loss apresenta recital de piano solo dedicado a Bach nesta quinta-feira

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe na quinta-feira (10) às 20h o premiado pianista André Loss para apresentar um recital solo dedicado exclusivamente a obras do músico alemão Johann Sebastian Bach. O espetáculo faz parte do ciclo Concertos do Bicentenário, em homenagem aos 200 anos da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, e será comentado, trazendo curiosidades e histórias importantes sobre a arte barroca e a cultura germânica. O programa da noite especial inclui uma variada seleção da música para teclado do compositor, como Concerto Italiano, Fantasia Cromática e Fuga, além do Cravo Bem-Temperado. O ingresso é a doação de um brinquedo ou de 1kg de alimento não perecível.Bach (1685-1750) é considerado um dos mais importantes compositores de todos os tempos, deixando marcas como a genialidade, o refinamento, a complexidade e a espiritualidade. As obras para teclado do repertório foram algumas das primeiras impressas pelo compositor, e por isso figuram entre as únicas conhecidas antes da redescoberta das grandes obras litúrgicas, quase 80 anos depois da sua morte.André Loss é pianista concertista e camerista com doutorado em Artes Musicais no Conservatório Superior de Música da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Dentre suas muitas séries de recitais destacam-se os ciclos dos Estudos Transcendentais para Piano de Franz Liszt e as sonatas completas para piano e violino de Beethoven com o violinista Fredi Gerling. Recebeu diversos prêmios e distinções em concursos de piano e em audições de concerto, tendo se apresentado em diversos locais do mundo.