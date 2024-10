Maurício Pereira recebe ajuda da Tum Toin Foin para revisitar álbum clássico no Theatro São Pedro

Segundo trabalho da carreira solo do cantor e compositor Maurício Pereira, o álbum Mergulhar na surpresa (1998) tornou-se um clássico de seu repertório nas últimas décadas. Para celebrar os 25 anos de lançamento do disco emblemático, desde o segundo semestre de 2023 o artista vem realizando uma série de shows, ao lado de músicos convidados. Em Porto Alegre, ele se apresenta nesta quinta-feira (10), no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), junto com a Tum Toin Foin, orquestra de câmara do pianista e compositor Arthur de Faria. O encontro inédito acontece às 20h, e contará, ainda, com a participação especial da cantora Nina Nicolaiewsky. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 90,00 e estão à venda pelo site do espaço cultural.

Ex-integrante da banda Os Mulheres Negras, formada por ele e o instrumentista, cantor e compositor André Abujamra na década de 1980, Pereira é reconhecido por sua versatilidade musical e letras poéticas, somando oito discos nos últimos 30 anos, sendo Micro o seu álbum mais recente (2022). Suas músicas influenciaram vários artistas emergentes da cena musical paulistana e nacional no início dos anos 2000, e algumas de suas canções foram gravadas por Metá Metá, Maria Gadu, João Donato e A Banda Mais Bonita da Cidade, entre outros. Ainda assim, o compositor considera que Mergulhar na surpresa é um de seus trabalhos que permanece "mais atual". "É um disco estradeiro por natureza e se tornou um trabalho permanente – inclusive segue firme nas plataformas digitais", pontua, destacando que desde 1994 as canções do álbum já eram executadas em shows realizados por ele e o pianista Daniel Szafran.

Gravado no formato piano e voz, o álbum que o artista celebra nesta quinta-feira conta com músicas como Um dia útil, Tudo tinha ruído, Um tango, Um teco-teco amarelo em chamas, a homônima Mergulhar na surpresa, entre outras. Ao todo, a apresentação no Theatro São Pedro contará com um repertório de cerca de 20 títulos - que incluem arranjos especiais das canções do disco e também peças autorais do grupo gaúcho -, que serão executados em pouco mais de uma hora, destaca o artista.

"A primeira parte do show traz canções artesanais, que serão executadas por mim e por Szafran. Em um segundo momento, a orquestra Tum Toin Foin vai dominar o palco, com seu 'barroco-pop'; e, por fim, tocaremos todos juntos, unindo a mistura original de rock and roll e lírico que dá o tom do álbum, com arranjos de metais e cordas", adianta Pereira. Nina Nicolaiewsky entra em meio a esse roteiro, para cantar Um tango ao lado do compositor. "Esta é uma canção romântica que fiz em parceria com o Arthur, assim como outras que surgem durante a apresentação, a exemplo de Trovoa e Tudo por ti", observa. "Eu queria que essa celebração fosse um acontecimento especial, e o Arthur é um parceiro de muitos anos, pensamos nesse show juntos. E a Nina é uma artista super interessante; que além de cantora, é compositora e pianista", emenda.

Pereira observa que esta é a primeira vez que ele irá cantar com a Tum Toin Foin. "Acho que o público vai curtir, é um som 'bem para fora', ao contrário da união de voz e piano, que é mais introvertido; com a orquestra vai ficar extrovertido, e eu vou me comportar com um pouquinho mais de movimento rock. Vai ter bastante poesia e movimento." Ainda segundo o compositor, o espetáculo desta quinta terá uma iluminação "bem expressiva", desenhada especialmente para a ocasião. "Vai ser uma iluminação de teatro, cênica, casada com as canções; algumas músicas pedem cores quentes, outras mais abertas e acho que muito do clima que um artista consegue dar para o trabalho tem a ver com luz."

Além de músico, Pereira produz discos, dá palestras e oficinas de canção. Neste sábado (12), às 17h, ele estará na Livraria Baleia, lançando seu último livro Minha cabeça trovoa – as letras que eu fiz e suas histórias (ed. Mireveja). O evento irá contar com um bate-papo com o público sobre o processo criativo do compositor.