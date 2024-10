Espetáculo de dança-teatro inclusivo terá estreia em apresentação única nesta sexta

Com o projeto Fábrica de Sonhos, idealizado e fundado em colaboração com as artistas Paula Carvalho e Bianca Bueno, o Clube Social Pertence apresenta o espetáculo CORPOMUNDO. A estreia está marcada para sexta-feira (11), às 20h, no Teatro CIEE - RS (rua Dom Pedro II, 861). Os ingressos são gratuitos e devem ser solicitados pelo Sympla. A nova produção, um espetáculo de dança-teatro, é o resultado de meses de dedicação e ensaios intensivos por parte dos participantes e da equipe artística do projeto. Do total de 21 integrantes, 15 são pessoas com deficiência intelectual e/ou física. O enredo parte da pergunta O que pode um corpo? para refletir e questionar a ação humana em relação ao meio ambiente. A performance lúdica e poética tem como fio condutor poemas sinalizados em LIBRAS, projeções, adereços e trilha sonora transformados em cenas que privilegiam a diversidade e as habilidades mistas dos participantes. O trabalho praticamente não utiliza a palavra, e possibilita dar ao corpo novas leituras, novas histórias, partilhando a dimensão poética da nossa existência, diversa, humana e presente. O espetáculo integra a 6ª edição do projeto A Arte de Pertencer, uma iniciativa cultural que promove cursos e capacitações presenciais e on-line gratuitos para pessoas com e sem deficiência de todo o Brasil. O projeto é uma realização do Ministério da Cultura e do Pertence, por meio da Lei de Incentivo à cultura e conta com o patrocínio das empresas: BRDE, Fruki, Copelmi, Buffon, Unifértil, PMWEB, DSV, Tozzini Freire Advogados, Bem e Hyva. E com o apoio cultural de: My Way - Century Park, Projeto Irmãos, Instituto Movimentart e CIEE-RS.