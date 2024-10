Sesc Alberto Bins apresenta monólogo ‘O Espelho Quebrado’

O Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665), recebe, nesta quinta (10) e sexta-feira (11), sempre às 19h, o monólogo O Espelho Quebrado. O espetáculo é resultado de uma parceria entre o educador e ator Alexandre Azevedo e a diretora, atriz e educadora Guadalupe Casal. Os ingressos podem ser adquiridos nos postos do Sesc ou pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais, com valores entre R$20,00 a R$40,00.A peça busca ampliar o debate sobre masculinidades contemporâneas através de uma dramaturgia fundamentada em relatos biográficos de sete homens. A narrativa do espetáculo utiliza humor, sátira e ironia para tratar questões profundas. O monólogo aborda temas como machismo, relações e trabalho, e pretende envolver o espectador em uma reflexão crítica.