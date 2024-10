Espaço cultural HPM promove visita mediada à exposição de arte

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (HPM - Largo João Amorim de Albuquerque, 72) hospeda nesta quarta-feira (9) às 17h uma visita mediada à mostra de desenhos Tramas, Rendas e Bilros, com presença da autora, a artista plástica gaúcha Beatriz Dagnese. A atividade tem entrada franca e aberta ao público em geral, porém com vagas limitadas, mediante inscrição. Contatos pelo telefone/WhatsApp (51) 9859-55690. São 20 trabalhos – conhecidos ou inéditos – em exposição até o próximo domingo (13) e que ressaltam a marca particular da autora: o uso de nanquim e grafite sobre papel na criação de imagens que transitam entre o figurativo e o abstrato. Nascida e criada em uma família de agricultores de ascendência italiana na zona rural de Nova Bassano, Beatriz Dagnese iniciou sua trajetória nas artes plásticas de modo intuitivo, aos 24 anos, ao ter sua atenção despertada por ilustrações publicadas na imprensa de Porto Alegre. O encorajamento constante pelos amigos a levou a socializar pela primeira vez a sua obra, inscrevendo-se na edição 2008 do Salão do Jovem Artista, promovido pela Secretaria Estadual da Cultura. Resultado: o primeiro lugar na região da Serra Gaúcha. Dali em diante, Beatriz teria o seu trabalho reconhecido em outros certames, como o Salão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre (Menção Honrosa) e Bienal do Mercosul de 2015.