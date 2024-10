Oficina de arte Escola de Magia é atração para as crianças a partir desta sexta-feira

O Ateliê dos Arteiros do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) oferece a partir desta sexta-feira (11) a oficina de arte Escola de Magia, para crianças dos 8 aos 12 anos de idade. Os encontros são ministrados pela professora Ana Tedesco e acontecem em uma sala secreta, no estilo medieval, convidando os participantes a entrarem em um mundo de magos, feiticeiros, bruxos e alquimistas, através do exercício do desenho, da pintura e da criatividade. As inscrições podem ser feitas para aulas individuais nos dias 11 de outubro e 1 de novembro, com preços de R$110,00 cada, ou em formato de pacote de quatro aulas, com valor de R$370,00 para quem quiser acompanhar nos dias 11, 18 e 25 de outubro e 1 de novembro. As oficinas acontecem sempre nas sextas-feiras, com duas opções de horários: das 10h30min ao meio-dia ou das 14h às 15h30min. As matrículas podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp/Telefone (51) 98175-8225. Quem levar um amigo, ganha 20% de desconto (o benefício é válido para ambos).Essa é a quarta edição da atividade, que já se transformou em um clássico do mês das crianças do centro cultural. Nas aulas, as varinhas mágicas são lápis e pincéis e os feitiços acontecem no papel, em encontros cheios de encanto, surpresas, desafios e diversão.