Canal Embrulha Pra Viagem estreia em Porto Alegre no Teatro do Bourbon Country

Donos de um canal do Youtube com números de visualizações impressionantes e com presença de destaque em todas as redes sociais, o trio de atores formado por Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa chega a Porto Alegre com um espetáculo que promete capturar a essência do grupo presente no digital e transporta-la para o ao vivo. O show acontece nesta quinta-feira (10) às 21h no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), e os ingressos partem de R$50,00 no Sympla.Suas performances, que transformam humor e cotidiano em esquetes pra lá de engraçadas, refletem o dia a dia de forma criativa e levam o público a uma reflexão divertida sobre as situações mais comuns. O espetáculo Embrulha Pra Viagem traz para perto do público grande parte da trupe de personagens que são sucesso no Youtube. Fernando Burrão – aquele mesmo que não saiu da quinta série; Eugênio e seus ensinamentos, sempre acompanhados do seu peculiar Oi tuuuurma; Wesley com seu famoso Chegou o lanche! são alguns dos presentes ao espetáculo. Ao todo são mais de 20 personagens que se revezam num projeto de humor leve e sutil. O espetáculo tem cerca de uma hora e vinte de duração.Ao longo de oito anos o Embrulha pra Viagem consolidou sua presença online, acumulando mais de dois milhões e meio de seguidores nas mais diversas redes. A trajetória do grupo nas plataformas digitais é um testemunho do seu alcance e da capacidade de conectar-se com o público de todas as idades. Sua fórmula de sucesso? Um humor leve, sem apelações e que, ao mesmo tempo, não teme mergulhar nas críticas sociais, sempre de uma forma gostosa e acessível. Esse equilíbrio perfeito entre entretenimento e reflexão é o que cativou uma audiência diversificada, fazendo do Embrulha pra Viagem um queridinho nas redes sociais.