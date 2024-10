Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz destacam obras do repertório vocal em audição comentada

Projeto que combina bate-papos sobre arte com pequenos recitais ao vivo, o Audições Comentadas de Música Erudita chega a sua última edição neste ano com um encontro dedicado a obras-chave e inesquecíveis do repertório vocal na próxima quinta-feira (10) às 19h30min no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Entre conversas e palinhas ao piano, Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz abordarão segmentos da música em que a voz humana é protagonista, destacando canções de câmara, árias, espetáculos de coro e grandes musicais que fazem sucesso na Broadway. Os ingressos custam R$39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural. Os destaques da noite especial passam por obras como Pierrot Lunaire, de Schoenberg, e óperas como Tristão e Isolda, de Wagner; La Bohème, de Puccini; e La Traviata, de Verdi. A programação é uma realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura/Governo Federal, com patrocínio da Crown Embalagens.Olinda Allessandrini é graduada com láurea em Piano, pela UCS. Possui CDs inteiramente dedicados a obras de Villa-Lobos, Radamés Gnattali, Chiquinha Gonzaga e Araújo Vianna. Apresentou-se nos mais importantes centros culturais brasileiros e realizou recitais na Itália, Bélgica, Noruega, Chile, Bolívia e Uruguai, e em turnês pelos Estados Unidos e Alemanha. Tiago Halewicz é pianista graduado em Música pelo Instituto de Artes da UFRGS. Mantém um trabalho multidisciplinar por conta de seu trabalho de cooperação internacional representado pela difusão da cultura polonesa no Brasil. Em 2015, recebeu a medalha de Honra da Ordem dos Cavalheiros da República da Polônia, concedida pelo presidente do país, Bronislaw Komorowski.