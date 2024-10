Espaço 373 recebe Love is a Laserquest - Músicas para Remendar Coração, de Bruna Paulin

Após sua estreia em agosto, o show Love is a Laserquest - Músicas para Remendar Coração será apresentado novamente. Desta vez, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), na quinta-feira (10), às 21h. O projeto musical da cantora, atriz e comunicadora Bruna Paulin reúne canções de amor e desamor, em repertório que, segundo ela, é "o mais puro suco da sofrência". A artista estará acompanhada por uma banda formada por Augusto Stern (guitarra), Claudio Mattos (bateria), Edu Meirelles (baixo), Guilherme Fialho (guitarra) e Pedro Saul (teclados), além de naipe de metais. Os ingressos variam entre R$25,00 e R$70,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla. Serão versões de músicas de Caetano Veloso, Angela Rorô, Djavan, Rita Lee, Gilberto Gil, Paul McCartney, Arctic Monkeys, Amy Winehouse, Christophe e João Gomes. Recentemente, Bruna foi selecionada semifinalista do Festival da Canção Aliança Francesa 2024, que ocorre no dia 22/10, no Theatro São Pedro. A música com a qual ela concorre também estará no repertório de Love is a Laserquest.Atuando no mercado da cultura desde o início dos anos 2000, Bruna Paulin é artista, comunicadora, pesquisadora musical e produtora cultural, realizando projetos em várias linguagens artísticas. Jornalista e Mestre em Comunicação, atua como pesquisadora musical há 22 anos. Em 2017 foi uma das dez finalistas do Festival da Canção Francesa (etapa Porto Alegre), mesmo ano em que estreou Uma Nova Pele, que seguiu em cartaz até 2019.