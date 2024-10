The Wailers volta a regar Porto Alegre de sucessos em show no Araújo Vianna

O The Wailers, uma das maiores bandas de reggae da história, vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre. O grupo, que revelou Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer para o mundo, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta-feira (10), com a turnê que comemora os 40 anos do clássico Legend (1984). A coletânea vendeu mais de 25 milhões de cópias e é considerada o álbum de reggae mais bem-sucedido de todos os tempos. O grupo sobe ao palco às 21h e os ingressos ainda estão à venda no Sympla, a partir de R$ 130,00. Liderada pelo baterista Aston Barrett Jr., a banda conta agora com o vocalista Mitchell Brunings – que participou do The Voice holandês e chamou a atenção por conta das suas semelhanças com Bob Marley – e vai executar os seus principais sucessos, como Is This Love, No Woman, No Cry, Three Little Birds, Get Up, Stand Up e Redemption Song. A Legend 40th Anniversary Tour iniciou em março, nos Estados Unidos, e teve datas também na Europa.Realizando frequentemente turnês ao redor do planeta, o The Wailers tem celebrado, em cima do palco, o legado deixado pelos seus inúmeros trabalhos de estúdio. As mensagens de paz presentes em diversos hits imortalizados na voz de Marley ainda se mostram atuais e capazes de envolver milhares de pessoas, através das boas vibrações proporcionadas pelos seus ritmos e acordes. O grupo conta hoje com Mitchell Brunings (vocais), Wendel Ferraro (guitarra), Owen Reid (baixo), Andres Lopez (teclados) e com Alecia Marie e Teena Barnes (backing vocals).