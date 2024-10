João Maldonado celebra 60 anos de vida com novo álbum de música brasileira

Na segunda-feira (7), o pianista João Maldonado chega às plataformas de streaming com o novo álbum que celebra a música brasileira, a nova idade – 60 anos – e um novo momento na carreira. Todas as Canções é composto por oito músicas, sendo Todas as canções, gravada pelo Quarteto do Rio (antigo Os Cariocas), com letra de Paulo Mello; Sem Você Não Sou Ninguém, com Roberta Amaral e Netho Vignol; e Quem te Convenceu, composta por Antonio Villeroy.Samba do Gato conta com as participações de Mú Carvalho, d'A Cor do Som, e da cantora cubana Indira Castro. Em Meu Coração Sempre Me Avisa, cujo single foi lançado em 2023, Maldonado divide os vocais com Analu Sampaio, além de trazer Roberto Menescal no seu violão, que mantém a Bossa Nova viva. Dança Minimal – ao piano e ao pandeiro –, foi feita ao vivo para uma coreografia do bailarino Eduardo Severino no lançamento do livro do diretor de teatro Caco Coelho sobre Nelson Rodrigues. E Lá Vem Maria, composta para a mãe de João Maldonado, Maria Francisquinha "Chica" Maldonado Rodrigues (1934-2007), traz duas versões: uma cantada por Aline Stoffel, acompanhada pelo cello de Jaques Morelenbaum, e a outra só ao piano.Todas as Canções começou a ser pensado em 2019, durante a pandemia. De todas as faixas, João Maldonado lançou dois singles: Sem Você Não Sou Ninguém (2020) e Meu Coração Sempre Me Avisa (2023). Devido a logística de gravação (Porto Alegre e Rio de Janeiro), a produção e a dimensão que o álbum ganhou, o pianista iniciou um financiamento coletivo, que precisou ser interrompido na primeira semana em função das enchentes. As doações recebidas, através do financiamento e, também, anônimas, fizeram deste trabalho uma grande homenagem à Música Popular Brasil.