Casa de Cultura Mario Quintana apresenta homenagem à artista Rochelle Costi

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) promove Corações à Desmedida, uma homenagem à artista e fotógrafa gaúcha Rochelle Costi, vítima de um acidente em 2022. Organizada pelo Solar dos Abacaxis, do Rio de Janeiro, a exposição estreia no sábado (5), com entrada gratuita, às 14h, no espaço Marilene Bertoncheli.A mostra propõe uma celebração de uma das obras mais famosas de Rochelle, a Coleção de Artista (1993-2022), um compilado de objetos em forma de coração que ela reuniu e organizou na parede de seu quarto durante mais de 30 anos. Para Corações à Desmedida, 335 artistas de todas as regiões do país, tocados pela obra original e pela trajetória da artista, produziram novos corações, que foram coletados em diferentes centros culturais brasileiros no segundo semestre de 2023. Após a permanência na CCMQ, os corações serão doados para o instituto responsável pela preservação do acervo e da memória de Rochelle Costi. Durante a exposição, o programa Acervo em Foco, do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), apresentará uma mostra paralela que também homenageia a artista. Inspirada no poema Este Quarto, de Mario Quintana, a exposição Esses Quartos apresenta a obra Mudanças (ascensão econômica) (2000) de Rochelle Costi, que instiga a percepção da transformação ocorrida em um espaço e em si. A mostra tem curadoria de Nilza Colombo e ficará exposta no Quarto do Poeta (2° andar da CCMQ) também a partir das 14h de sábado (5).