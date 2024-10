Começam as obras de recuperação do Centro Municipal de Cultura

A Prefeitura de Porto Alegre assinou nesta quinta-feira (03), a ordem de início das obras de recuperação do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (CMC), localizado na avenida Érico Veríssimo, 307, bairro Menino de Deus. As obras no complexo de 3.600 m2 começam na próxima terça-feira, (08). A reforma deve ser concluída em cinco meses.

No espaço, inaugurado em 1978, funcionam o Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreyra, o Atelier Livre, a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães e um saguão de exposições. O teatro, o atelier e a biblioteca foram os mais atingidos pela enchente de maio.. As obras incluem palco, plateia, camarim e salas de apoio. As reformas vão desde colocação de piso novo, pintura, instalações elétricas, sonorização, cortinas, carpetes, poltronas até higienização e impermeabilização do reservatório das caixas d'água.No Atelier Livre, serão realizadas a recuperação do piso, a pintura do espaço, instalações elétricas e colocação de ar condicionado. E na biblioteca, o subsolo será reformado para voltar a receber o acervo bibliográfico do Município.“Assim como os equipamentos de saúde e educação. No Escritório de Reconstrução, nosso esforço é de recompor os equipamentos da cidade com rapidez, desenvolvendo projetos e orçamentos e captando recursos para execução das obras”, explica o Secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução, Germano Bremm.As obras serão realizadas com recursos do Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), referente à outorga de potencial construtivo, efetivado pela CFL Empreendimentos.. A articulação dos recursos foi feita via Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. O instrumento TASCC permite ao Município destinar recursos de aquisição de solo criado diretamente para uma obra prioritária na cidade.“A comunidade como um todo clama pela recuperação deste espaço tão emblemático para a nossa cultura. Vamos fazer a reconstrução do zero para poder entregar para sociedade porto-alegrense um espaço de excelência”, declarou a secretária de Cultura e Economia Criativa, Liliana Cardoso Duarte.