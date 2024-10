Espaço Cultural 512 comemora 18 anos de re-existência com programação especial

Nesta semana o Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512) completa 18 anos. O Espaço aproveita o marco da maioridade para formalizar a Associação Outros 500, que pretende fomentar ainda mais a cultura e diversidade da cidade, oferecendo atividades de educação técnica e artística através do Ponto de Cultura estabelecido em uma nova casa anexada ao 512. Para celebrar este momento tão especial de sua história, o Espaço Cultural 512 preparou uma programação diversa com grandes nomes da cena local. Ingressos e mais informações estão disponíveis no site www.espaco512.com.br.



Após superar o longo período de isolamento social da pandemia e este ano ser atingido gravemente pelas enchentes, o 512 resiste e segue em frente. Nos últimos anos, o Espaço tem investido em uma programação cada vez mais diversa, ao mesmo tempo em que incentiva a cena local autoral e outras formas da cultura independente de Porto Alegre.

Confira a programação:

03/10 | quinta-feira

Coquetel de lançamento da Associação Outros 500



04/10 | sexta-feira

Show da cantora cubana Indira Castro.

DJ set de Pitta Klein



05/10 | sábado

Baile Instrumental com Bate Sopra e Trabalhos Espaciais Manuais

DJ Faylon e DJ Tom Nudes juntos no palco



06/10 | domingo

Show de aniversário do Trio Cazumbá com convidada especial: Lili Fernandes

Antes, às 19h15, tem aula de forró com Giovanni Vergo.