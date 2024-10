Bairro Bom Fim recebe Festival de Primavera neste final de semana

No próximo sábado (5), acontecerá a segunda edição do Festival de Primavera do Alameda Bom Fim, espaço cultural situado no coração do bairro Bom Fim (rua Fernandes Vieira, 518). O evento, que começa às 10h e se estende até às 22h, tem a expectativa de receber mais de 500 visitantes. A entrada é franca, e as atrações ocupam até a calçada do Alameda, possibilitando a todos que passarem pela rua se sentirem parte do evento. A previsão de sol promete fazer nesta edição um Festival ainda maior e melhor. O local abriga diversos complexos gastronômicos, como a Gelateria Gianluca Zaffari, a Balcone Pizzaria, o Café Cultura e Ô Xiss.Além dos restaurantes, o evento contará com a apresentação de artistas selecionados pela curadoria musical da produtora outrahorarec. O músico e professor JP Siliprandi vai tocar saxofone e dar o tom na abertura do festival, recebendo o público com muito charme. Em seguida, a cantora e compositora Eugênia traz um novo jeito de cantar sobre a vida. Com guitarras ácidas e letras afiadas, ela propõe um rock alternativo envolto pela melancolia e pelo bom humor dos vinte e tantos anos.Durante a tarde, o Trio Tocaia assume o repertório musical, trazendo versões próprias de temas clássicos do jazz e do funk. Para encerrar o evento em alto nível, o projeto artístico Rosa Groove traz sua sonoridade do Soul, R&B, Funk e Rap Jazz, com uma roupagem contemporânea de músicas brasileiras da MPB e do pagode.