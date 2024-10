Final de semana na Casa da OSPA tem concerto com solo de violino e recital de trombones

Os talentos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre estão em evidência na programação deste final de semana. No sábado (5), às 17h, a violinista da OSPA Brigitta Calloni é a solista do concerto Souvenir d'un Lieu Cher, com regência do maestro polonês Pawe Przytocki na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.501). Os ingressos estão à venda pelo Sympla, por valores entre R$10,00 e R$50,00. No domingo (6), às 18h, um grupo formado por trombonistas da OSPA traz uma seleção variada de composições para o instrumento no recital Paisagens Sonoras: Música de Câmara para Trio de Trombones e Piano. O evento é na Sala de Recitais da Casa da OSPA e possui entrada franca por ordem de chegada.



O concerto da OSPA de sábado leva o nome de uma grande obra do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Souvenir d'un Lieu Cher (Memória de um lugar querido). O solo caberá à musicista Brigitta Calloni, chefe do naipe de segundos violinos da OSPA. A Orquestra estará sob regência do maestro polonês Pawe Przytocki. Na segunda parte do concerto, a OSPA interpreta Concerto para Orquestra, obra mais conhecida do renomado compositor polonês Witold Lutoslawski (1913-1994). Baseada em temas do folclore nacional, a peça estreou em 1954, em Varsóvia, projetando o nome do compositor para além do seu país natal. Possui três movimentos nos quais a Orquestra inteira é tratada como um instrumento virtuoso, assim como a obra homônima de Bartók (1944), uma de suas influências.



No domingo, a Série Música de Câmara apresenta uma atração especial: um trio formado por trombonistas da OSPA que estão entre os maiores nomes do instrumento no Brasil, José Milton Vieira, Sabryna Pinheiro e Rodrigo da Rocha, acompanhados ainda pelo pianista Paulo Bergmann. O grupo percorrerá um panorama diversificado que mostra a expressividade e a potência do instrumento em diferentes formações. Tocarão juntos Three Corales for Trombone Trio (David Uber) e Concerto for Three Trombones, Piano and Percussion, de Derek Bourgeois. Além disso, cada trombonista tocará sozinho com acompanhamento ao piano peças de Eugène Bozza, Alexey Lebedev e Kevin Day.