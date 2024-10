Goethe-Institut recebe Bate-papo e sarau com Coletivo de Escritores Negros neste sábado

Na tarde do próximo sábado (5), a partir das 16h, a Associação Sawabona Shikoba e o Coletivo de Escritores Negros realizam bate-papo e sarau no Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112), com entrada franca. Intitulado Omnirá: da tristeza à alegria, o evento promoverá um diálogo do Coletivo de Escritores Negros com o público sobre diversidade, valores pós-colonialismo, preconceito, invisibilidade e racismo relacionado à cultura afrodescendente. Após a conversa com as autoras e autores do coletivo (16h), haverá um sarau, às 18h.

Fazem parte do Coletivo e estarão presentes no evento: Marieta dos Santos da Silveira, Maria Inês Barcelos, Isabete Fagundes Almeida, Tônio Caetano, Matheus da Cunha Salles, Kleber Rocha, Luis Pedro Fraga, Tiago Maria, Eliana Sant'Anna, Josiane Prestes dos Santos de Oliveira, Oscar Henrique Cardoso, Babalòlá Dumissai - Prof. Waldemar Moura Lima, Simone Mello, Rodrigo Machado, Gilberto Soares. Omnirá: da tristeza à alegria é um projeto selecionado no Edital Kultur 23 e financiado com recursos do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão do Rio Grande do Sul.