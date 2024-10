Projeto Dandô apresenta Sarau Dandô Conexão Restinga neste sábado

Espalhando música, teatro, performances, slam e poesia aos quatro ventos, o Projeto Dandô, iniciativa coletiva que tem na união de muitos artistas sua fortaleza, foi contemplado com o Fumproarte para promover um sarau na Restinga. Surgiu então o Sarau Dandô Conexão Restinga, que irá integrar os artistas do Coletivo Dandô POA aos artistas do Ponto de Cultura Africanidade da Restinga, em um sarau poético musical. Ele acontece no Terreiro de Oxum (rua Arno Horn, 278) no sábado (5), a partir das 17h. A entrada é franca. Com as presenças de Mario Pirata, Mariana Liz, Ubiratan Carlos Gomes, Tânia Farias e Elaine Regina, todos artistas do Dandô POA, com Mariana Marmontel (Poetas Vivos), Nega Daia e Nathy MC Poeta Desperta, o Sarau terá música, slam, poesia, rap e hip hop. Neste sarau será apresentada também a performance O abraço de Elaine Regina, na abertura, e a vídeo-performance Aqui Fica, de Tânia Farias e Mariana Rotili.O Dandô - Movimento de Artes e Saberes Dércio Marques é um movimento nacional de fomento à diversidade cultural em que poetas e músicos independentes do Brasil e alguns países da América Latina e Europa circulam, contando com uma rede de apoio local nas cidades envolvidas. Trata-se de um movimento colaborativo que permite essa circulação de artistas que não estão nas grandes mídias, mas que trazem a cultura do seu lugar, mostrando a riqueza da cultura brasileira. São diversos coletivos, mobilizadores locais, artistas, instituições e produtores culturais. Dentro do seu propósito, também promove integração, democratização, circulação de ideias, pessoas e cultura, colaborando com uma sociedade mais sensível e participativa.