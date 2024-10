Samba do Quintana traz a participação de Maria do Carmo Carneiro no domingo

No domingo (6), finalizando o dia em que ocorrem as eleições municipais (primeiro turno), a Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736) recebe mais uma edição do Samba do Quintana, evento promovido pela CCMQ. Com programação gratuita e ao ar livre, a edição conta com as performances da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e a participação de Maria do Carmo Carneiro, a partir das 17h e acompanha um dia simbólico de participação democrática pelas ruas.A banda residente é formada por Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Julia Gregório (flauta), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan). Com 71 anos, Maria do Carmo Carneiro, natural de São Jerônimo-RS, começou a cantar há 15 anos em rodas de samba na zona norte da Capital, se apresentando em diversos locais e em festas particulares. Integra o Grupo Negras em Canto e já participou de projetos Vozes de Dandara, Ébano e Marfim e do Sinduscon. Em 2010 lançou de forma independente o álbum Verdadeira Luz com músicas de compositores gaúchos. No momento prepara seu próximo disco. O projeto realizado pela CCMQ tem curadoria da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin. Lançado em junho de 2023, tem como objetivo promover mensalmente a cultura do samba e oferecer espaço para os compositores locais apresentarem suas obras, além de clássicos do gênero, através de formação de público e de cena. Ao entender que a casa é um espaço de fruição, mas também de formação e de experimentação artística, o Samba do Quintana se torna palco de músicos e musicistas experientes, atuantes, em colaboração com novos nomes da cena.