Adivinha o que é, musical inspirado no MPB4, tem apresentações gratuitas em Porto Alegre

Adivinha o que é, musical inspirado no disco homônimo do MPB4, é considerado uma das maiores obras primas musicais já produzidas para crianças. Com a proposta de apresentar a MPB para todas as idades, o espetáculo vai ser apresentado nesta sexta (4) e sábado (5), às 15h, com entrada franca, no Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva, 255). A distribuição dos convites ocorreu durante a semana na Seção de Memorial da CMPA, e também estará disponível 30 minutos antes do espetáculo, se houver disponibilidade. O espetáculo foi um dos projetos selecionados da VIII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres, que é uma realização da Câmara Municipal de Porto Alegre.O espetáculo recebeu 11 indicações para o Prêmio Tibicuera Infanto Juvenil 2023 e ganhou os prêmios de Melhor Trilha Sonora, Melhor Cenário e Melhor Produção Infantil 2023. Junto com Juliana Barros, que assina o texto e a direção, Adivinha o que é traz uma equipe renomada de artistas, premiada e reconhecida na cena cultural gaúcha. Entre eles a premiada coreógrafa gaúcha Carlota Albuquerque, que assina a direção de movimentos, e os músicos, arranjadores e multiartistas Álvaro RosaCosta e Simone Rasslan, responsáveis por toda a parte musicada do espetáculo.Escolas públicas, ONGs ou instituições que desejem levar grupos de crianças, poderão reservar lugares na apresentação da sexta-feira (4), às 15h. Para fazer reserva, é necessário enviar um email para [email protected] – informando o nome da escola/instituição e a lista de crianças/alunos junto dos professores. O teatro possui 80 lugares, serão liberados grupos de no máximo 40 por escola/instituição para os primeiros que fizerem a reserva (enviarem e-mail com os dados completos).SINOPSEO musical infantil Adivinha o que é, conta a história da princesa RosaFlor – uma menina flor que, à véspera do aniversário de 12 anos, tem um pesadelo. Então ela decide nunca mais dormir e proíbe o sono em todo o Reino das Flores - que fica triste, sem dias e sem noites. E, com medo de dormir e de "desaparecer", RosaFlor se conecta ainda mais a um novo brinquedo que não se cansa, não desliga, nunca dorme e que parece fazer o tempo parar: o celular. Para salvá-la, e trazer o sono de volta ao Reino das Flores, o trio de Cantadores Mágicos a leva para uma jornada de aventuras e músicas através da Floresta Mágica do Tempo. RosaFlor descobre que pode dormir e acordar, crescer e florescer, sem desaparecer.