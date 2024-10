Claudia Schroeder lança livro de poesias neste sábado

Claudia Schroeder lançará seu novo livro, Gatos falando alemão (Isto Edições, 80 páginas, R$43,00), neste sábado (5) a partir das 17h na Livraria Taverna (Rua dos Andradas, 736). A autora reuniu 51 poemas que falam do cotidiano, mas ainda com o erotismo presente, sempre de forma direta, mostrando os tantos lados das questões humanas. A tarde de autógrafos vai contar com a presença da atriz Silvia Pfeifer que virá especialmente do Rio de Janeiro para participar. A entrada é franca.

Com uma produção editorial constante e incentivada pelo amigo escritor Pedro Gonzaga - que assina a apresentação -, ela reuniu alguns textos e enviou para o edital da Isto Edições, que já conhecia o seu trabalho e decidiu lançar a obra tendo Claudia como autora convidada. Além de Pedro, o livro conta também com um texto da escritora Martha Medeiros na quarta capa. Na obra, estão temas como a maternidade, a angústia e a felicidade. Os poemas são numerados e o título do livro vem de um dos textos, que conta a história de uma mãe manipulada pela filha.



A escritora vem se destacando no meio literário e chamando a atenção de outros artistas. Quando lançou As partes nuas (2021), teve alguns de seus poemas recitados por Lázaro Ramos, Ana Beatriz Nogueira, Pedro Bial e Lília Cabral, entre outros em vídeo-poemas. Em 2023 ela foi contemplada no Prêmio Carolina Maria de Jesus, criado pelo Ministério da Cultura, com a obra inédita Dentro da roupa, um corpo. No mesmo ano, criou o podcast/videocast Eles olham pra elas, onde discute machismo e equidade de gênero.