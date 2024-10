Garotos Podres Rock Festival toma conta do Bar Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai receber, no domingo (6), um dos principais nomes do punk rock brasileiro, em seu próprio festival. O Garotos Podres, que despontou no início da década de 80 e tem papel na consolidação do gênero no País, subirá ao palco com hits do tamanho de Vomitaram no Trem e Papai Noel Velho Batuta e a companhia de outras duas bandas locais, a partir das 19h. Os ingressos para o Garotos Podres Rock Festival ainda estão disponíveis no Sympla, a partir de R$45,00. Um dos representantes seminais do thrash metal no Rio Grande do Sul, Leviaethan estará presente promovendo seu mais recente trabalho de estúdio, D-Evil in Me. O registro, que chegou às plataformas de streaming em junho, interrompe um hiato criativo de mais de 30 anos. Já o Punkzilla!, que está na estrada desde 2014, ficará encarregada da abertura da noite. A banda, que há pouco disponibilizou o ao vivo Lokozilla Punkolive (2024) nos serviços digitais, tem também um novo videoclipe rodando no Youtube, para o single Crônicas de um Motoboy.Formado em 1982, o Garotos Podres é um dos expoentes do punk rock brasileiro. Com letras de forte engajamento político e críticas sociais, a banda do ABC Paulista completou recentemente quatro décadas de história, somando sete álbuns de estúdio e dois discos ao vivo, assim como uma incessante agenda de shows pelo país. O grupo atualmente é composto por Mao (vocal), Deedy (guitarra), Uel (baixo) e Tony Karpa (bateria).