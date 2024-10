Artista boliviano Freddy Mamani Silvestre é atração no IAB RS

Freddy Mamani Silvestre será uma das atrações do evento gratuito "Arquitetura Neoandina: Design, Identidade e Futuro", que ocorre nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Solar do IAB (rua General Canabarro, 363), em Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Criador de um estilo denominado neonandino, o pedreiro, engenheiro civil e arquiteto, às 19h30, no Solar do IAB (rua General Canabarro, 363), em Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla

A agenda é idealizada pelo Instituto Cervantes com promoção do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB RS) e apoio da Fundação Bienal do Mercosul. Participará, ainda, a gestora e pesquisadora cultural boliviana Claudia Pacheco Araoz.

Com mediação da co-presidente do IAB RS, Jéssica Neves, e da conselheira estadual do IAB RS, Cecília Esteve, o painel com o arquiteto irá abordar o ambiente urbano como vetor para mudanças estéticas e funcionais. Mamani explorará como seus Cholets redefinem a paisagem de El Alto através da integração de geometrias inspiradas em Tiwanaku e do uso ousado das cores dos têxteis andinos e amazônicos, criando espaços que respondem tanto às necessidades cotidianas quanto à identidade cultural da comunidade.

Além disso, ele abordará como cada projeto é concebido para ser único, combinando funcionalidade comercial, social e residencial em estruturas autossuficientes que refletem o dinamismo de uma cidade em constante evolução, sem perder de vista suas raízes e sua projeção para o futuro.