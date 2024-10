Frank Fritz, apresentador de Caçadores de Relíquias, morre aos 58 anos

Frank Fritz, um dos apresentadores do reality show de compra e venda "Caçadores de Relíquias" morreu aos 58 anos.A morte foi divulgada no Instagram de Mike Wolfe, seu companheiro de programa. "É com o coração partido que compartilho com todos vocês que Frank faleceu na noite passada. Eu [conheço] Frank por mais da metade da minha vida e o que vocês viram na TV sempre foi o que eu vi, um sonhador que era tão sensível quanto engraçado. O mesmo fora das câmeras como ele era, Frank tinha um jeito de alcançar os corações de muitos apenas sendo ele mesmo."Wolfe não especificou a causa da morte. Há dois anos, Fritz já havia sido hospitalizado após sofrer um derrame. "Antes de fazermos o programa, viajávamos juntos para lugares que nunca soubemos que existiam, sem um destino em mente e apenas com a paixão compartilhada de descobrir algo interessante e histórico. Fizemos inúmeras viagens e compartilhamos muitos quilômetros. Sinto-me abençoado por estar ao lado dele quando ele fez uma última viagem para casa. Amo você, amigo, e sentirei muito sua falta. Sei que você está em um lugar melhor."Fritz apresentou Caçadores de Relíquias entre 2010 e 2020. Os dois viajavam pelos EUA em busca de raridades em lugares mais improváveis, e barganhar itens raríssimos era a grande atração do reality show.