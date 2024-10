Luccas Carlos faz show em Porto Alegre

Luccas Carlos, um dos principais expoentes da nova geração do hip hop nacional, voltará a Porto Alegre com a turnê do seu mais recente trabalho de estúdio, Dois. O cantor carioca, sempre elogiado pela versatilidade das suas canções, vai subir ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (4) às 22h. Os ingressos estão à venda no Sympla e já estão no terceiro lote, a partir de R$80,00.



Com 11 faixas e singles que já acumulam milhões de visualizações no Youtube, Luccas explora um mosaico de gêneros no seu novo álbum, que chegou às plataformas de streaming no final do ano passado. R&B, trap, funk e pagode são alguns dos estilos que se misturam ao rap, numa obra que conta com a distribuição da gravadora Som Livre e a participação especial de gente do quilate de Pedro Lotto, BK, Nave e Yunk Vino.



Além de Djavan, Exalta, Neblina Pt. 2 e Fase, o cantor também incluirá no repertório os melhores momentos da sua trajetória, que contabiliza outros tantos discos e os hits Bilhete 2.0, Neblina, Sem Ninguém e O que Quiser Fazer. O MC, que nos últimos anos passou pelos festivais Primavera Sound Brasil, Lollapalooza e REP Festival, foi uma das atrações do Réveillon de Copacabana 2023, numa apresentação ao lado de IZA.