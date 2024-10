Gato Galáctico faz duas sessões em Porto Alegre

Sucesso absoluto entre as crianças, o Gato Galáctico confirmou apresentações na capital gaúcha. O espetáculo Gato Galactico em Aventura Prismágica será apresentado em duas sessões, 14h e 18h no sábado (5), no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$60,00 + taxas e estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro.



Com mais de 17 milhões de inscritos e 5 bilhões de visualizações no YouTube, o fenômeno Gato Galáctico está pronto para encantar os palcos de todo o Brasil com seu novo show. Este espetáculo promete ser uma experiência única, mesclando música, história, imaginação e fantasia, em uma produção que vai fascinar tanto crianças quanto adultos.



O show traz os queridos personagens Roni, Luna, Mimi, Astro e o intrigante vilão Gato Lunático. Eles se embrenham em uma aventura envolvendo o Lápis Prismágico, um objeto mágico vindo das estrelas, que encontra em Roni seu novo guardião. Enquanto Roni, com o apoio de seus amigos, busca usar o Lápis Prismágico para o bem, o Gato Lunático tem planos malignos para essa poderosa magia. A narrativa é uma celebração de valores importantes, como honestidade, bondade, verdade, amizade e a eterna luta do bem contra o mal, ressoando profundamente com as famílias brasileiras.



Além da experiência teatral, o show também oferece uma oportunidade única para os fãs, com uma sessão de fotos com os personagens. É uma chance imperdível para todos os admiradores tirarem fotos com o elenco e os personagens que já conquistaram seus corações.