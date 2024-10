Cinema em Movimento exibe documentários na Sala Redenção

Em outubro, o Cinema em Movimento - Circuito Universitário chega a Porto Alegre, com uma seleção de cinco documentários brasileiros. Buscando fomentar o diálogo sobre direitos humanos através do cinema, o ciclo percorre espaços públicos, universidades e escolas das 27 unidades da federação brasileira. Em Porto Alegre, as exibições acontecem na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333), em cinco sextas-feiras a partir desta (4), (dias 18 de outubro, 1 de novembro, 8 de novembro e 6 de dezembro), às 16h. Com entrada franca e aberta à comunidade em geral, as exibições são sempre seguidas de bate-papo, para aprofundar as reflexões proporcionadas pelos filmes.



Os documentários em cartaz abordam a temática dos direitos humanos, trazendo para a tela questões de raça, gênero, resistência política e luta por justiça social. Abrindo a programação, na sexta (4), o documentário Para onde voam as feiticeiras acompanha artistas LGBTQIA+ em suas manifestações contra o preconceito nas ruas de São Paulo. Com exibição em 18 de outubro, Vãnh Gõ Tõ Laklãnõ revisita a história dos indígenas Laklãnõ/Xokleng e sua luta pela preservação cultural e linguística.



No novembro negro, duas sessões trazem reflexões acerca de questões raciais: no dia 1, Vozes Negras destaca a militância das mulheres negras; e no dia 8, Rio, Negro apresenta a contribuição da população negra para a formação cultural e política do Rio de Janeiro. O encerramento do Cinema em Movimento - Circuito Universitário acontece em 6 de dezembro, com a exibição de Olha pra Elas, documentário que revela as dificuldades enfrentadas por mães encarceradas e a negligência do sistema penitenciário.



PARA ONDE VOAM AS FEITICEIRAS

(Dir. Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral | Documentário | 89 minutos | 2020 | 14 anos)

As encenações e improvisos de sete artistas pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. A experiência que torna visível a persistência de preconceitos arcaicos de gênero e raça no imaginário comum. No centro desta narrativa polifônica está a importância da resistência política através das alianças de luta comum entre coletivos LGBTQIA+, negritude, indígenas e trabalhadores sem teto.

04 de outubro | sexta-feira | 16h + Conversa com Douglas Ostruca (Profª Luná Maldita)



VÃNH GÕ TÕ LAKLÃNÕ

(Dir. Barbara Pettres, Flávia Person e Walderes Coctá Priprá | Documentário | 25 minutos | 2022 | 12 anos)

Uma arqueóloga, um poeta, um pastor e kujá, uma professora e um cantor de rap remontam a história do seu povo, os Laklãnõ/Xokleng, habitantes do sul do Brasil: o tempo do mato, a quase extinção, a retomada da língua e da cultura e o protagonismo político.

18 de outubro | sexta-feira | 16h + Conversa com convidados a confirmar



VOZES NEGRAS

(Dir. Isabela Ferreira, Karime Pereira e Maria Eliane Alves | Documentário | 14 minutos | 2018 | Livre)

A partir de entrevistas disponibilizadas pelo acervo CPDOC sobre o movimento negro nacional, o documentário explora o percurso empreendido pelas mulheres negras na militância e a luta contra desigualdades raciais e de gênero, dentro e fora do movimento, agora, protagonistas da própria história.

01 de novembro | sexta-feira | 16h + Conversa com convidados a confirmar



RIO, NEGRO

(Dir. Fernando Souza e Gabriel Barbosa | Documentário | 98 minutos | 2023 | 12 anos)

Rio, Negro é um documentário que apresenta um olhar possível para a história do Rio de Janeiro, assentado na presença e contribuição da população negra de origem africana na formação da cidade. A partir de entrevistas e amplo material de arquivo, a narrativa busca desvelar como a população negra forjou trajetórias individuais e laços comunitários em uma cidade-diáspora marcada pelas disputas em torno do projeto "civilizatório" das elites brancas. Rio, Negro confere centralidade a esse debate, articulando o ideário racista, a transferência da capital para Brasília e suas consequências político-institucionais para o Rio de Janeiro.

08 de novembro | sexta-feira | 16h + Conversa com convidados a confirmar



OLHA PRA ELAS

(Dir. Tatiana Sager | Documentário | 74 minutos | 2023 | 14 anos)

O documentário Olha Pra Elas acompanha o que Adelaide, Tatiane, Catia, Naiane e Roselaine têm em comum: o fato de serem mães e viverem longe dos filhos, além da condição de estarem aprisionadas. Cada uma dessas histórias de vida, mesmo com suas particularidades, representa uma questão de gênero e a realidade de mais de 40 mil mulheres brasileiras. Através dos relatos das protagonistas, é possível observar as graves consequências das omissões do Estado em relação ao encarceramento feminino, como carência de material de higiene pessoal, deficiências nos atendimentos de assistência social, psicológico e psiquiátrico e a falta de informações sobre os filhos que ficaram do lado de fora.

06 de dezembro | sexta-feira | 16h + Conversa com Tatiana Sager e Renato Dornelles