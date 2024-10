Mês das crianças no Ling terá apresentações de três espetáculos infantis

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) preparou uma programação especial para o mês das crianças, com três espetáculos infantis gaúchos para as famílias aproveitarem durante os sábados de outubro. Os ingressos para cada sessão custam entre R$19,80 e R$50,00, e estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural. A programação tem realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura, com patrocínio da Crown Embalagens.A agenda dedicada aos pequenos inicia neste sábado (5) com única sessão, às 15h, de Bichológico. A peça, inspirada no livro homônimo da escritora Paula Taitelbaum, propõe um jogo divertido com formas geométricas coloridas, como círculos, quadrados, retângulos e triângulos, que são transformadas em engraçados animais. Indicada para crianças de zero a seis anos, a montagem é interpretada pela atriz e artista circense Débora Rodrigues, e conta com direção de Dilmar Messias e trilha sonora alegre composta por Cláudio Levitan e arranjada por Kiti Santos.Depois, no dia 19, haverá duas apresentações - uma às 15h e outra às 17h - do premiado espetáculo Andarilho, que propõe uma encantadora jornada inspirada na cultura do Rio Grande do Sul, em que histórias, causos, contos, cantos e danças ganham vida, entrelaçando memórias e criações da imaginação. Voltada a públicos de todas as idades, a peça leva assinatura do grupo Teatro Ateliê e conta com direção de Alex Limberger, texto original de Lú Endress e atuação de Gustavo Dienstmann, Philipe Philippsen e Valquíria Cardoso, que também são responsáveis pela trilha sonora, apresentada ao vivo.O encerramento da mostra infantil será no dia 26, com sessões às 15h e às 17h, do inédito Um leão na sala de aula, espetáculo que marca a estreia da Companhia de Teatro Gatelupa. No palco, os atores Gustavo Muller e Evandro Soldatelli, que também assinam a direção e a dramaturgia da montagem, abrem caixas que revelam memórias vividas e inventadas, como de um leão em fuga, um inseto herói que usa óculos, um monstro que mora num buraco na parede e a triste história de um carrinho de bombeiros e um avental bordado. Desse relicário surgem brincadeiras de infância, relações de amizade, confrontos com medos, viagens pelo imaginário, situações de bullying e outras experiências que celebram as belezas da infância.