Espaço 373 recebe neste final de semana Grupo Atairū, Coié Lacerda & Harlem's Club Band e Melina Vaz e Trio

Nesta quinta-feira (3) às 21h, o quarteto Atairü sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) para uma noite de sonoridade contemporânea, tendo como característica o improviso, as melodias líricas e o diálogo entre os instrumentos. O grupo é formado por André Mendonça (contrabaixo), Bruno Silva (trompete), Leonardo Bittencourt (piano) e Lucas Fê (bateria), membros das bandas Marmota e KIAI. Os ingressos podem ser encontrados no Sympla, de R$25,00 a R$70,00.Já o projeto Sexta Blues (4) recebe Coié Lacerda e a Harlem's Club Band. Atravessando décadas sem perder o estilo e a identidade, Coié participou de várias bandas e parcerias, como o Beco, Bandaneon, Blues Power, Sindicato do Crime e a própria Harlem's Club Band, e se apresentou em cidades e locais dos Estados Unidos, considerados verdadeiros berços do blues. Ele sobe ao palco às 21h, e os ingressos partem de R$30,00 no Sympla.E no sábado (5), após um hiato de três anos, a cantora Melina Vaz retorna aos palcos a partir das 21h acompanhada por Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (baixo acústico) e Martin Estevez (bateria). No repertório, clássicos e neo soul com uma roupagem moderna e interpretações inspiradas nas divas do Jazz. Os ingressos antecipados custam entre R$30,00 e R$90,00 no Sympla.