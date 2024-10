Festival Porongos promove oficina 'Audiovisual como Ferramenta de Comunicação' no feriado

Estão abertas as inscrições para a segunda oficina da 3ª edição Festival Porongos – Concertos Descentralizados. Intitulada Audiovisual como Ferramenta de Comunicação, a atividade é gratuita e ocorrerá no sábado (12), das 10h às 17h, no Centro de Educação Ambiental (rua T, 835), no Bairro Bom Jesus. As inscrições podem ser feitas pelo site https://festivalporongos.com/. A oficina visa capacitar os participantes a entender o audiovisual não apenas como técnica, mas como uma poderosa ferramenta de preservação cultural.Ministrada por Ana Moura e Hilton Oliveira, a oficina propõe uma imersão prática e teórica, mostrando como o audiovisual pode preservar memórias e conectar diferentes gerações. Serão oferecidas 30 vagas. A oficina é voltada para pessoas interessadas em compreender como a produção audiovisual pode dialogar com práticas ancestrais de compartilhamento de histórias orais, construindo um elo entre passado e presente. A programação inclui um módulo teórico sobre os conceitos de memória e audiovisual, seguido de atividades práticas em que os participantes aprenderão a realizar registros audiovisuais com seus celulares, desenvolvendo habilidades técnicas que serão aplicadas na criação de conteúdos que valorizem memórias coletivas e individuais.Com o objetivo de fomentar redes de artistas negros da indústria cultural local e democratizar o acesso às artes e à cultura, o projeto intitulado 3ª edição Festival Porongos – Concertos Descentralizados engloba a realização do Festival de Música Negra, que irá ocorrer no dia 20 de novembro, e uma série de atividades formativas que irão beneficiar, especialmente, moradores da Zona Leste de Porto Alegre.