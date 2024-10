18º Festival Palco Giratório Sesc tem programação confirmada

Com teatro, dança, música, circo e outras atrações, o 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre acontecerá de 31 de outubro a 14 de novembro. Tradicionalmente realizado em maio, o evento marca a retomada dos grandes eventos culturais na Capital Gaúcha após as enchentes, e ocupará nove teatros e centros culturais pela cidade, junto de parques e praças, além de levar sessões para Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana.Ao todo, serão 41 espetáculos (28 deles gaúchos) e 13 ações afirmativas, que incluem oficinas e intercâmbio entre artistas para debater temáticas relacionadas, incluindo o 5º Seminário Palco Giratório em Porto Alegre, que reunirá renomados profissionais das artes cênicas. Entre grupos artísticos e equipes de produção, são mais de 350 pessoas envolvidas na realização. As vendas dos ingressos para os espetáculos do Festival iniciam no dia 10 de outubro nas Unidades Sesc/RS, no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio e, havendo disponibilidade, 1h antes de cada apresentação na bilheteria dos respectivos teatros. Em caso de chuva, a programação na rua poderá ser alterada. Em geral, os valores são R$20,00 para trabalhadores e empresários do comércio e serviços que possuem a credencial Sesc e para beneficiários da meia-entrada, com comprovação apresentada na entrada conforme a categoria e R$40,00 para o público em geral. O início do Festival ocorre no dia 31 de outubro, a partir das 17h, na Travessa dos Cataventos. Localizado na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736), o espaço foi um dos centros culturais mais afetados pelas enchentes de maio, onde a água passou de 1,5m em alguns pontos. Gratuito e sem a necessidade de inscrição prévia, o espetáculo gaúcho Na Trilha das Andarilhas, do Núcleo de Teatro de Animação, NuTA, dá o pontapé inicial na programação no local. Já a abertura oficial da edição ocorre logo após, às 19h, no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665), com a escola de samba Bambas da Orgia.Entre os trabalhos desenvolvidos no Rio Grande do Sul, que reforçaram a nova programação com o objetivo de apoiar a retomada do setor cultural após a tragédia climática, está Onde está Cassandra?, que narra a trajetória da icônica drag queen Cassandra Calabouço, e a estreia no Brasil de Idade é um sentimento, trabalho dirigido pela celebrada diretora porto-alegrense Camila Bauer, com texto da autora canadense Haley Mcgee. De fora do estado, destacam-se Zaratustra: uma transvaloração dos valores, com direção e atuação do mineiro Amir Haddad, homenageado neste ano pelo Circuito Nacional do Palco Giratório, o espetáculo Leci Brandão: na palma da mão, em homenagem à cantora, atriz, compositora e política carioca, e o show de Sandra Sá, umas das maiores vozes da música brasileira. A programação conta ainda com espetáculos circenses, como O Circo Fubanguinho, da Trupe Lona Preta, de São Paulo, e infantis, como o pernambucano Quatro Luas, do Bando Coletivo de Teatro. Em Porto Alegre, receberão apresentações do Festival Teatro do Sesc Alberto Bins, Teatro Bruno Kiefer, Theatro São Pedro, Teatro Oficina Olga Reverbel, Studio Stravaganza, Teatro da Santa Casa e Zona Cultural. Neste ano, o Circuito Palco Giratório leva espetáculos, também, para a Região Metropolitana. Leci Brandão: Na Palma da Mão e O Equilibrista estarão em cartaz no Teatro do Sesc Gravataí (rua Anápio Gomes, 1241), enquanto Leci Brandão: Na Palma da Mão, Zaratustra: Uma Transvaloração Dos Valores, Nuvem de Pássaros, Maria Peçonha e Uma Dança Pensada Para Todos os Corpos serão apresentados no Teatro do Sesc Canoas (av. Guilherme Schell, 5340). O circense O Circo Fubanguinho, terá apresentação ao ar livre e gratuita, no Parque Capão do Corvo (av. Farroupilha, s/n, Marechal Rondon), também em Canoas.Como instrumento de democratização do acesso à cultura, o Sesc/RS oferecerá espetáculos com entradas gratuitas. São cinco atividades abertas ao público, para além da abertura, Na Trilha das Andarilhas, e de O Circo Fubanguinho, em Canoas. Os espetáculos Bando e Zaze-Zaze: Uma Festa Para Vavó ocorrerão em áreas abertas de Porto Alegre no dia 03/11, às 15h e 17h, no Parque da Redenção e na Praça do Aeromóvel, respectivamente. O Sesc/RS oferecerá entradas gratuitas para escolas, grupos artísticos e organizações comunitárias. Para participar da Formação de Plateia, é preciso enviar um e-mail para [email protected] . Visando a inclusão, também, de pessoas com deficiência (PCDs), alguns espetáculos contarão com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição. Também gratuitas e voltadas para profissionais das artes, as ações afirmativas Teatro para Infâncias: intercâmbio, Pensando e agindo sobre a história e prática do teatro preto no Brasil e Uma dança pensada para todos os corpos, que ocorrem nos dias 11/11 e 13/11, necessitam de inscrições prévias. Interessados devem enviar o nome completo, WhatsApp para contato e uma mini bio para o e-mail [email protected] . As vagas são limitadas. Com a temática Invenções da cena do Sul do mundo, o 5º Seminário Palco Giratório Sesc em Porto Alegre acontecerá entre os dias 03 e 08 de novembro, integrando o Festival. A Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900) concentrará a maior parte dos encontros, que objetivam discutir a produção cultural, seus desafios, formatos, criatividade e recompensas. A programação completa está disponível no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio. Como estratégia de fomento à cultura, o 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre promoverá encontros e diálogos entre profissionais das artes cênicas e curadores de outros festivais vindos de diferentes partes do País. Entre as atividades realizadas com os profissionais, que acompanharão a programação gaúcha e o 5º Seminário Palco Giratório Sesc em Porto Alegre, está um encontro aberto com a classe artística na Zona Cultural no dia 05 de novembro, às 14h. Interessados podem participar gratuitamente, se inscrevendo em um formulário disponível no site. Marca a edição do 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre, também, a nova edição da Revista Ato, do Sesc/RS. A publicação concentra materiais sobre dramaturgia, curadoria, relatos de artistas e pesquisadores sobre os impactos da tragédia climática de maio. Artigos, reportagens e entrevistas contam com a participação de nomes como o do jornalista cultural Roger Lerina, do dramaturgo Diego Ferreira e da doutora em Artes Cênicas, Virgínia Maria Schabbach. Em formato digital, a edição pode ser acessada no site www.sesc-rs.com.br/revista-ato/.