Experiência cênico-gastronômica

Educando ouvintes para a música clássica

Pensada para sensibilizar estudantes do ensino fundamental ao universo da música clássica, a série Concertos Didáticos da Ospa Jovem, a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da Ospa, terá sessões na quarta e quinta-feira, às 15h30min, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). A entrada é franca, mas é preciso retirar os bilhetes antecipados pelo Sympla ou no Memorial da Ospa, nos dias de evento, a partir das 12h. Com regência de Arthur Barbosa, a Ospa Jovem vai interpretar As Ruínas de Atena, de Ludwig van Beethoven, O Lago dos Cisnes, de Piotr I. Tchaikovsky, e Toreadores, de Georges Bizet, entre outras. O cantor lírico Oséas Duarte será o mestre de cerimônias do espetáculo, que terá presença de intérprete de Libras.

Novas sonoridades na música gaúcha

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa apresentam o Sarau do Solar Colaborativo duplo, com Cleômenes Junior (19h) e Chris Amoretti (20h), nesta quarta-feira, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). A entrada é franca, com recebimento, via Pix, de doações para o coletivo RS Música Urgente. Cleômenes Junior é saxofonista e compositor, e trará composições de seu recém lançado EP de jazz instrumental Selva Urbana. Por sua vez, Chris Amoretti celebra 30 anos de carreira solo com o show De repente, 30!, com canções que marcaram sua trajetória e temas de seu mais recente álbum, Magnetic South.