Morre Kris Kristofferson, ícone do country e ator de 'Nasce uma Estrela', aos 88 anos

Kris Kristofferson, ídolo da música country e ator de filmes como a versão de 1976 para "Nasce Uma Estrela", morreu neste sábado (28) aos 88 anos, em sua casa no Havaí, anunciou sua família. Detalhes sobre a morte não foram divulgados.

"Nós somos abençoados pelo tempo que tivemos com ele. Obrigado pelo amor ao longo dos anos e, quando virem um arco-íris, saibam que ele está sorrindo enquanto olha para nós", diz o comunicado enviado à imprensa.

Voz de canções icônicas do country americano, como "Me and Bobby McGee" e "Help Me Make It Through the Night," Kristofferson se apresentou ao lado do supergrupo The Highwaymen, formado ainda por Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson, entre 1985 e 1995.

A parceria de alguns dos nomes mais famosos do gênero rendeu três álbuns de estúdio, que reviveram o chamado The Outlaw Movement, movimento do qual o quarteto foi precursor e que rejeitava as regras da indústria musical que tinha como polo a cidade de Nashville, capital do country.

Bem-sucedida, a parceria se transformou ainda no longa "A Última Diligência", feito para a televisão em 1986. Mas a carreira de Kristofferson nas telas já vinha de antes.

Em 1976, o artista já havia sido o par romântico de Barbra Streisand em sua versão para "Nasce Uma Estrela", história clássica do cinema americano, readaptada com frequência, sobre uma aspirante a cantora que conhece um veterano do showbiz, que por sua vez vê sua carreira afundar em paralelo a problemas pessoais.