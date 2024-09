OSPA Jovem convida público infantil para Concertos Didáticos com entrada gratuita

Nos Concertos Didáticos, as crianças assistem a um concerto enquanto descobrem as respostas para tantas perguntas que surgem ao assistir o espetáculo. As apresentações serão realizadas pela OSPA Jovem, a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da OSPA, nesta quarta (2) e quinta-feira (3), no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1501). Ao todo, serão realizadas quatro sessões abertas para estudantes de escolas previamente inscritas, mas o público em geral também poderá participar. A partir desta quinta-feira (26), serão disponibilizados ingressos para duas sessões, tanto no dia 2 quanto dia 3, às 15h30. A entrada é franca, mas é preciso retirar os bilhetes pelo Sympla ou diretamente no Memorial da OSPA, nos dias de evento, a partir das 12h. Os Concertos Didáticos são realizados anualmente pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), com o objetivo de formar novos públicos para a música de concerto. Por isso, são especialmente pensados para estudantes do primeiro ao sétimo ano do ensino fundamental. Com regência do maestro e violinista Arthur Barbosa, a OSPA Jovem vai interpretar As Ruínas de Atena, de Ludwig van Beethoven, O Lago dos Cisnes, de Piotr I. Tchaikovsky, e Toreadores, de Georges Bizet, entre outras obras conhecidas. O cantor lírico Oséas Duarte será o mestre de cerimônias do espetáculo, conduzindo as crianças pelo repertório popular e erudito, enquanto explica de forma lúdica o funcionamento da orquestra, a organização por naipes e outros aspectos. Além disso, um intérprete de libras acompanha todo o espetáculo fazendo a tradução simultânea.