Coro da UCS se apresenta neste domingo na Catedral Diocesana

O Coro da Universidade de Caxias do Sul (UCS) se apresenta neste domingo (29), a partir das 20h, na Catedral Diocesana Santa Teresa (rua Os Dezoito do Forte, 1811 - Caxias do Sul). O concerto, com entrada franca, integra a programação da Festa em Honra a Santa Teresa D'Ávila. A apresentação do Coro da UCS é uma realização da Universidade de Caxias do Sul, com apoio da Randoncorp e da Racon Consórcios e financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.Sob regência do maestro Renato Filippini, e junto ao pianista Wagner Maciel, o Coro interpreta um repertório de oito canções: Pealo de Sangue (Raul Ellwanger, Arr. Renato Filippini), Caçador de Mim (Sérgio Magrão e Luís Carlos Sá, Arr. Orlando Leite), Love of my Life (Freddie Mercury, Arr. Alexandre Zilahi), Canções e Momentos (Milton Nascimento, Arr. Renato Filippini), Earth Song (Frank Ticheli), The Seal Lullaby (Erik Whitacre), Sing Gently (Erik Whitacre) e Lullaby (Daniel Elder).