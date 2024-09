Sarau do Solar colaborativo recebe Cleômenes Júnior e Chris Amoretti no Teatro de Câmara Túlio Piva

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa apresentam o Sarau do Solar Colaborativo duplo, com Cleômenes Junior às 19h e Chris Amoretti às 20h desta quarta-feira (2), no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). Com entrada franca, o Sarau do Solar Colaborativo recebe, via PIX, doações para o coletivo RS Música Urgente.Cleômenes Junior é saxofonista, flautista, compositor, arranjador, professor e bacharel em Música Popular pela UFRGS. No Sarau do Solar colaborativo Cleômenes apresenta composições de seu recém lançado EP instrumental Selva Urbana. O show apresenta as músicas do disco, novas composições de Cleômenes e músicas de Moacir Santos, Wayne Shorter, Joe Henderson, e transita ritmicamente entre diversas linguagens musicais, como o Reggae, Hip Hop, Funk/Groove, Dub, Samba e Jazz. Ele estará acompanhado de Ras Vicente (piano), Mateus Albornoz (baixo) e Fernando Catatau (bateria). Cantora, compositora, instrumentista e produtora de Porto Alegre, Chris Amoretti comemora 30 anos de carreira solo com o espetáculo autoral De repente, 30! O espetáculo traz canções que marcaram sua trajetória, como os hits radiofônicos The Limbs of God, Move In e Make Big!, de seu primeiro trabalho, bem como canções de seu mais recente álbum, Magnetic South.