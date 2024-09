Centro Cultural da UFRGS oferece oficina Ilustração e Palavra

A tarde desta quinta-feira (3) será marcada pela oficina Ilustração e Palavra, organizada pela Profa. Lilian Maus com Dantara Stamado Ordovás e Luísa Guazzelli Sirangelo. Com entrada gratuita e limitada, a oficina ocorre das 15h às 16h no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível neste link. A partir de dinâmicas com palavras escritas e trocas em grupo serão realizados exercícios de ilustrações que relacionam texto, imagem e afetos.