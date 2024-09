Kafka é tema de Clube de Leitura ministrado por Altair Martins

Premiado escritor e professor, Altair Martins estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) no próximo sábado, 5 de outubro, às 16h, para ministrar o segundo encontro do Clube de Leitura Páginas Insólitas. Nesta edição, o tema será o livro O Processo, de Franz Kafka (1883 - 1924). O romance, publicado postumamente em 1925, é considerado uma obra-prima da literatura modernista e narra a angustiante história de Josef K., um bancário que é misteriosamente preso e processado por um crime que lhe é desconhecido. Os ingressos estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural com preços de R$ 39,60 (inteiro) e R$ 19,80 (meia-entrada).A trama é uma alegoria do absurdo e da opressão, em que o protagonista se vê enredado em uma burocracia labiríntica e inescapável. A narrativa, marcada por uma atmosfera de pesadelo e incerteza, explora temas como a alienação, a culpa e a impotência diante de um sistema judicial incompreensível e onipotente. O resultado é uma obra de reflexão poderosa sobre a condição humana e a fragilidade do indivíduo frente às forças impessoais e arbitrárias que governam a sociedade.Até o final do ano, Altair ministrará outras duas edições do Clube de Leitura, todas dedicadas a obras que desafiam os paradigmas da realidade e que prendem a atenção com circunstâncias que fogem da razão e da aparente normalidade da existência. Os próximos livros a serem debatidos são O cavaleiro inexistente, do italiano Ítalo Calvino, no dia 16 de novembro; e A cabeça do Santo, da brasileira Socorro Acioli, no dia 7 de dezembro. As inscrições também já estão abertas no site do Instituto Ling.