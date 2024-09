Lucas Brayner realiza recital no Centro Cultural da UFRGS

Na edição de setembro, o projeto Solo Piano recebe Lucas Brayner, doutorando do Programa de Pós-graduação em Música do Instituto de Artes da UFRGS. Na próxima segunda-feira (30), às 12h30min, o pianista realiza recital no Espaço Figueira do Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca.

Lucas iniciou seus estudos de piano aos sete anos, na França, com o professor Jean-Paul Marron. Atualmente pesquisa memorização de música atonal sob orientação da professora Cristina Capparelli. No Solo Piano, ele interpreta obras de Enrique Granados (1867-1916) e Robert Schumann (1810-1856).



O projeto Solo Piano é uma parceria entre o Centro Cultural da UFRGS e o Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes, com curadoria do professor Ney Fialkow. Consiste em recitais mensais, com a proposta de oportunizar um momento de escuta e contemplação, além de criar um espaço para o contato do público com o trabalho dos alunos de pós-graduação em piano da UFRGS. A iniciativa tem apoio da Person Pianos e da Fundação Médica do Rio Grande do Sul.