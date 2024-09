Feira Literária de Viamão valoriza a produção cultural gaúcha em sua última semana

A 18ª Feira Literária de Viamão – Flivi acontece até domingo (29), na Praça da Matriz (Rua Daltro Filho - Viamão), no centro de Viamão. Com o lema Ler forma, informa e transforma, a Flivi tem uma programação focada no público infantojuvenil, na formação de novos leitores e no incentivo ao hábito da leitura em todas as idades. A feira aderiu ao movimento pela valorização e recuperação da atividade cultural gaúcha, duramente atingida pela enchente de maio, e abriu todos os seus espaços para autores e artistas da própria cidade e do estado.



A programação desta semana conta com palestras, lançamentos e apresentações musicais, entre elas os shows de Serginho Moah e de Neto Fagundes, além de espetáculos teatrais e atividades para crianças. Na quinta-feira (26), o mineiro Júlio Emílio Braz, ganhador do Prêmio Jabuti, fará palestra e sessão de autógrafos. Outro destaque do dia é 100% local: o lançamento do livro Tamoyo – O Time de Viamão, de Bira Mros e Juarez Godoy, com participação do jornalista e locutor esportivo Pedro Ernesto Denardin. Tamoyo, o livro, surgiu numa mesa do Bar Guará, em Viamão, e tomou forma como um belo livro repleto de fotos e causos do clube, um patrimônio futebolístico e afetivo da cidade.



Na sexta-feira (27), o pernambucano Fábio Monteiro, autor, coordenador pedagógico e historiador, fará palestra no palco da Flivi e também conversará sobre mediação de leitura com professores e bibliotecários no auditório da Secretaria de Educação. O destaque local é o jornalista Daniel Scola, lançando seu livro Aluno da Tempestade. Além dele, Alcy Cheuiche, o patrono da Flivi, grande conhecedor da história rio-grandense e de Viamão, estará presente para uma palestra/bate-papo, combinando informação com uma narrativa cheia de emoção.



No sábado (28), o destaque é Luigi Rossetti (1800–1840), jornalista italiano que editou o jornal O Povo e lutou ao lado dos farroupilhas, tombando em combate no Passo do Vigário, em Viamão. Elmar Bones relança o livro O Editor sem Rosto, sobre Rossetti, e a feira, em parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), lança o Troféu Luigi Rossetti, que será entregue a personalidades do meio cultural da cidade, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Os agraciados desta edição são a Fundação Vera Chaves Barcellos, a jornalista, radialista e apresentadora Tânia Carvalho e o jornalista e escritor Fernando Gabeira. Um Luigi Rossetti especial será entregue a Laura Helena Machado Lemoyne, presidenta e coordenadora da COOVIR – Cooperativa de Trabalho Viamonense de Catadores e Recicladores, pelo eficiente trabalho em sustentabilidade ambiental, transformando resíduos urbanos em insumo para a cadeia produtiva e gerando receita.



Confira a programação completa:

26 de setembro de 2024 (quinta-feira) – das 9h às 21h

8h30min - Palestra/bate-papo com a autora Bete Tiburi no espaço de contação de histórias

8h45min - Palestra/Bate-papo com o autor Júlio Emílio Braz no palco da Flivi

9h - Contação de histórias com Drica Lopes no espaço de contação de histórias

9h30min - Apresentação do espetáculo de teatro de bonecos Maria Peçonha (Cia Gente Falante) no palco da Flivi

10h15min - Contação de histórias com Drica Lopes no espaço de contação de histórias

10h30min - Sessão de autógrafos de Júlio Emílio Braz

13h30min - Palestra/bate-papo com o autor Júlio Emílio Braz no palco da Flivi

14h - Contação de histórias com Drica Lopes no espaço de contação de histórias

14h30min - Apresentação do espetáculo de teatro de bonecos Maria Peçonha (Cia Gente Falante) no palco da Flivi

15h - Contação de histórias com Drica Lopes no espaço de contação de histórias

15h30min - Sessão de autógrafos com Júlio Emílio Braz

18h - Lançamento do livro Tamoyo – O Time de Viamão, de Bira Mros e Juarez Godoy, com participação do jornalista e locutor esportivo Pedro Ernesto Denardin

17h - Música ao entardecer com músico local

19h - Show com a escritora e compositora Pâmela Amaro no palco da Flivi

20h - Show com a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel de Viamão no palco da Flivi





27 de setembro de 2024 (sexta-feira) – das 9h às 21h

8h45min - Palestra/bate-papo com o autor Fábio Monteiro no palco da Flivi

9h30min - Apresentação do espetáculo teatral Simões Lopes Neto – O Encantador de Histórias (Cia de Atores Independentes) no palco da Flivi

10h - Contação da história O Sequestro da Água (Grupo Gente Consciente do Cestto) no espaço de contação de histórias

Das 10h às 12h - Palestra/bate-papo sobre de mediação leitura com Fábio Monteiro para professores e bibliotecárias no auditório da Secretaria Municipal de Educação

13h30min - Palestra/bate-papo com o autor Fábio Monteiro no palco da Flivi

14h - Contação da história A Descoberta da Joaninha (Grupo Gente Consciente do Cestto) no espaço de contação de histórias

14h30min - Apresentação do espetáculo de teatro de bonecos Simões Lopes Neto – O Encantador de Histórias (Cia de Atores Independentes) no palco da Flivi

15h - Contação da história A Abelhinha Abely (Grupo Gente Consciente do Cestto) no espaço de contação de histórias

17h - Música ao entardecer com músico local

17h -Palestra e sessão de autógrafos do jornalista Daniel Scola, autor do livro Aluno da Tempestade

19h - Palestra/bate-papo com Alcy Cheuiche no palco da Flivi

20h - Show Causos e Canções, de Neto Fagundes, no palco da Flivi





28 de setembro de 2024 (sábado) – das 9h às 21h

10h - Lançamento do livro O Editor sem Rosto, do jornalista Elmar Bones, e entrega do Troféu Luigi Rossetti, oferecido pela Flivi e pela ARI

11h - Apresentação de dança Simplesmente Flamenco (Tablado Andaluz) no palco da Flivi

13h30min - Contação da história GiGi e a Tartaruga (Grupo Gente Consciente do Cestto) no espaço de contação de histórias

14h - Apresentação de dança Simplesmente Flamenco (Tablado Andaluz) no palco da Flivi

15h - Contação da história A Menina Gulosa (Grupo Gente Consciente do Cestto) no espaço de contação de histórias

16h - Espetáculo de teatro de rua O Lançador de Foguetes (Grupo de Pernas pro Ar) no espaço da Flivi

18h - missa com apresentação coro Júlio Kunz cantando a peça Missa Festiva, de John Leavitt

20h30min - Show musical com Serginho Moah no palco da Flivi





29 de setembro de 2024 (domingo) – das 9h às 21h

14h30min - Contação da história A Tartaruga que Perdeu o Casco (Grupo Gente Consciente do Cestto) no espaço de contação de histórias

15h30min - Contação da história A Cesta da Dona Maricota (Grupo Gente Consciente do Cestto no espaço de contação de histórias

16h - Espetáculo teatral Trapos e Farrapos – Negrinho (Grupo Trupi de Trapu) no palco da Flivi

17h - Música ao entardecer com músico local

19h - Gala lírica Uma Noite de Ópera na Igreja Matriz