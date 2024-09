Fundação Ecarta sedia oficinas de danças gaúchas e latino-americanas

A partir desta quinta-feira (26), às 17h, iniciam as oficinas gratuitas de ritmos gaúchos na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) com a professora Tânia Lima, integrando o projeto Flores do Pampa. Chamamé, milonga, bugio, rancheira, valsa, polonese, vaneira e xote são os ritmos facilitados nas oficinas dirigidas a casais, mulheres, crianças e crianças especiais sem necessidade de experiência anterior. Todas as terças-feiras, entre 15h30min e 16h30min, o bailado fica por conta dos ritmos latino-americanos como chacarera, cueca, carnavalito, zamba, marinera, bailecito entre outros ministrados pelas professoras Carla Pfeifer e Marta Severo. Aulas exclusivas de chacarera com convidados ocorrem no último sábado de cada mês. No próximo sábado (28), das 15h30min às 17h, a atividade recebe o violonista e cantor Antônio Olivar em seu projeto 50 anos Sembrando Chacarera. O argentino radicado em Porto Alegre demonstrará ao vivo como tocar este ritmo, um dos mais praticados em seu país. Os encontros custam R$35,00 e não exigem conhecimento prévio. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp (51) 99807-0598.